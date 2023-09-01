Mine Esen, Cumhuriyet gazetesinin ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu

Cumhuriyet gazetesinin yeni genel yayın yönetmeni Mine Esen oldu. Gazetenin genel koordinatörüyse Hakan Akarsu oldu. Cumhuriyet’te patlak veren ‘çikolata kutusunda haber karşılığı para alındığı’ iddiasına çıkışan Tuncay Mollaveisoğlu genel yayın yönetmenliğinden alınmıştı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, Kızılyalın’ın yanısıra, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıtdışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu haberden sonra gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız Kansu’yu eleştiren bir yazı yazmış ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından vakıf yöneticileri Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran, Coşkun, Yıldız ve Kansu’yu istifaya davet etmişti. Medya etiğine dair yazısı sansürlenen Doster’in yazılarına son verilmişti.

Cumhuriyet’in sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddiasının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu savunarak istifa etmişti.

Parayı aldığı öne sürülen isimlerden Arif Kızılyalın da ‘kendini yayın danışmanlığı görevinden aldırdığını’ duyurmuştu.

Alev Coşkun’un, daha sonra yaptığı açıklamada ‘çikolata kutusu’nda gelen 500 bin liranın iade edildiğini söyleyip; olup bitenleri ‘yol kazası’ olarak değerlendirmişti.

Yeni görevlendirmeler

Cumhuriyet gazetesinin bugün yaptığı bilgilendirmeye göre Mine Esen yeni yayın yönetmeni oldu. Esen, Cumhuriyet’in ilk kadın genel yayın yönetmeni olurken; gazetenin genel yayın koordinatörlüğüne de Hakan Akarsu getirildi.