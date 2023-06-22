Cumhuriyet yönetimi ‘çikolata kutusu’nu iade etmiş

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun’un, ‘çikolata kutusu’nda gelen 500 bin liranın iade edildiğini söylediği belirtildi. Coşkun, olup bitenleri ‘yol kazası’ olarak değerlendirmiş.

Alev Coşkun. (YouTube)

Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Turan Karakaş, eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, mali müdür Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre üç isim, bir e-ticaret firmasından ‘manipülatif’ haber karşılığında ‘çikolata kutusu’nda para alıp vakıf yönetimine vermişti.

Bunun üzerine genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, vakıf başkanı Alev Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmıştı. Yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından vakıf yöneticileri Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran, Coşkun, Yıldız ve Kansu’yı istifaya davet etmişti. Medya etiğine dair yazısı sansürlenen Doster’in yazılarına son verilmişti.

Cumhuriyet’in sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddiasının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyleyerek istifa etmişti.

Parayı aldığı öne sürülen isimlerden Arif Kızılyalın da ‘kendini yayın danışmanlığı görevinden aldırdığını’ duyurmuştu.

‘Para iade edildi’

Tüm bu gelişmelerin ardından söz konusu paranın iade edildiği öne sürüldü. Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, Alev Coşkun’la bir görüşmesini anlattığı yazısını kendi bloğunda yayınladı. Yavuz, Coşkun’un, ‘parayı kabul ettiği için üzgün olduğunu’, ancak daha sonra da iade ettiğini söylediğini aktardı.

Yavuz, Coşkun’la görüşmesini şöyle anlattı:

*Yapılan her şeyden sorumlu olduğunu içten bir şekilde belirtti ve yaşananları bir yol kazası olarak nitelendirdi ve hatadan dönüldüğünü ifade etti.

*İlgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyleyince, “Bunu neden açıklamalarınızda belirtmediniz” diye sordum. Cevaben, 17 Haziran 2023 tarihli Cumhuriyet’te yazdığı makalede yer alan ifadeyi gösterdi. O cümle şöyle: “Öncelikle belirtmeliyim ki söz konusu edilen olay, gazete yönetimince değerlendirilmiş ve ticari yönden de herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.”

*Ben, yazıyı bütünüyle okuduğumu ancak bu ifadeden söz konusu 500 bin TL’nin iade edildiği anlamını çıkarmadığımı, bunu kimsenin doğru anlamış olamayacağını belirttim. “Keşke daha açık yazsaydınız” dedim. Bana hak verdi. Muhtemelen bu konuyu bu açıklıkla yazacaktır.