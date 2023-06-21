‘Çikolata kutusu’ krizi: Cumhuriyet’in yayın danışmanı ‘kendini görevden aldırdı’

‘Manipülatif haberler için çikolata kutusunda para aldığı’ öne sürülen Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, ‘kendini ‘yayın danışmanlığı’ görevinden aldırdığını yazdı.

Arif Kızılyalın. (Instagram)

Cumhuriyet’te yazmaya devam edeceğini belirten Kızılaylın, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Ne var ki hayal ürünü senaryolar hepimizi yıprattı. Şimdi gazete yeniden yapılanıyor. Bu sürece katkı sunulması adına yayın danışmanlığı görevimin askıya alınmasını kendim istedim. Geçiş döneminde haftalık yazı, yorum, özel haberlerle büyük aileme katkı sağlayacağım. Gazetem yoluna azimle devam edecektir.”

‘Çikolata kutusu’ krizi

Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Turan Karakaş, eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, mali müdür Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre üç isim, bir e-ticaret firmasından ‘manipülatif’ haber karşılığında çikolata kutusunda para almıştı.

Daha sonra genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, vakıf başkanı Alev Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmıştı. Ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından Cumhuriyet Vakfı’nın üç yönetim kurulu üyesi Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran, Coşkun, Yıldız ve Kansu’yı istifaya davet etmişti.

Daha sonra Barış Doster’in medya etiğine dair bir yazısı sansürlenmiş, Doster’in yazılarına son verilmişti.

Cumhuriyet’in sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddialarının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyleyerek istifa etmişti.