Milli savunma bakanı: Teğmenlerin suçu kılıç çatmak değil, organize disiplinsizlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Fotoğraf: AA

NTV‘nin aktardığına göre Güler, Milli Savunma Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Ortaya çıkan durumunun bir disiplin suçu olduğunu belirten Güler şöyle konuştu:

“İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil, ikazlara rağmen kasıtlı organize disiplinsizliktir. Tegmenlerin hiçbirine ‘Neden ant okudunuz?’, ‘Neden Atatürk’ün askerleriyiz dediniz’ diye soru sorulmadı. Söz konusu eylem amirlerinin izinleri olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır”

‘Disiplinden taviz verilmeyecek’

Bu durumun kabul edilmesinin ve görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını söyleyen Güler şöyle devam etti:

“Esasen bu konu bizim gündememiz değildir. Her gün 30 bin evladımız operasyonda. Onları takip ediyoruz. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizligin aması fakatı olamaz.

Olaya karışanların genç başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez. Bu eylemle TSK’nın yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK’da müesses disiplin olmazsa olmazdır”

Ne olmuştu?

30-31 Ağustos’ta Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni yapılmış, törenin ardından Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

18 Kasım’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu’na ‘ihraç’ talebiyle sevk edilen teğmen sayısının beşe yükseldiğini duyurmuştu.

Ceza personelse TSK’yla ilişiğinin kesilmesi, sözleşmeli personelse sözleşmesinin feshedilmesi demek.