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Milan Škriniar, Fenerbahçe için yola çıktı

Slovak futbolcu Milan Škriniar, Fenerbahçe için yola çıktı.

Milan Škriniar. Fotoğraf: Fenerbahçe / X

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor.


Dün gece prensipte anlaştığı savunma oyuncusu 31 yaşındaki Diego Carlos’u İstanbul’a getiren sarı-lacivertlilerden bir transfer haberi daha geldi.

Fenerbahçe’nin PSG’de forma giyen Milan Škriniar’la ilgili açıklaması şöyle:

“Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor.”

Bir süredir Galatasaray’ın da peşinde olduğu söylenen 29 yaşındaki Slovak futbolcu Fransız PSG’yle bu sezon beş resmi karşılaşmaya çıktı.

Savunma oyuncusu öğleden sonra İstanbul’da olacak.

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