İrfan Can Kahveci üç yıllık sözleşme imzaladı: Aklımda şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci üç yıllık sözleşme imzaladı. Kahveci, “Aklımda şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok” dedi.

İrfan Can Kahveci. Fotoğraf: TRT Spor

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:

“2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile üç yıllık daha sözleşme imzalanmıştır.

Fenerbahçe’mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.”

Kahveci, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kulübü efsanelerinin izinden yürüdüğü için çok gururlu olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli camianın her şeyin en güzelini hak ettiğinin altını çizen Kahveci şunları söyledi:

“Fenerbahçe, hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Her adımda kalbi Fenerbahçe için atan milyonlarca taraftar yanınızda. Buranın parçası olmak hayallerimden bile daha güzel bir duygu.

Çocuklarım oldu. Hayat bazen sürprizleriyle geliyor. Oğlumun 19.07’de doğduğu gün ‘Evladıma miras bir sevda’ ne demek bir kere daha anladım.

Birlikte iyi günlerimiz de kötü günlerimiz de oldu. Ama asla aile olmaktan vazgeçmedik. Fenerbahçe bana sadece sahada değil, hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti.

Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum. Yarım kalan bir şeyler var. Burada, aklımda şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok. İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe.”

Kulübüyle 2028’e kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.