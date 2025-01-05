Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Oynadığımız lig toksik bir lig, rakipler de bunu biliyor” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Trendyol Süper Lig’in 18’inci haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Mourinho, hakem kararlarının oyuncularını etkilediğini söyledi.

Ülker Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Portekizli teknik adam, karşı takımda son iki maçta beş oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek “Gerçeği söylemekten neden korkuyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyor? Puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklanıyor?” dedi.

TRT Haber‘in aktardığına göre Mourinho’nun konuşması şöyle:

“Çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Yarım şans pozisyonlarda bile şanssızlık yaşadık. Çok fazla pozisyona girdik. Son paslarda iyi olamadık. 2-1 bitmesi garip. Pratik olarak iyi bir sonuç ama 6, 7, 8 olabilirdi. Oyuncularım ellerinden geleni yaptık. Renkler farklı olsaydı maç 11’e 8 bitebilirdi.

Oynadığımız lig toksik bir lig. Rakipler de bunu biliyor. Başka rakiplere karşı nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı kart olması gerekiyordu. Bizim oyuncularımız bunu biliyor. Gerçeği söylemekten neden korkuyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyor? Puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklanıyor?”

Tüm şartlara rağmen savaşmak zorunda olduklarını belirten Mourinho, şöyle devam etti:

“Ben Türkçe konuşmuyorum, dolayısıyla televizyon, gazete ya da sosyal medya takip etmiyorum. Düşüncelerim var tabi. 25 yıllık kariyerimde hatta 35 yıllık futbol kariyerimde tüm yılları baz aldığım zaman böylesini daha önce hiç görmedim. Anlaşılır değil, sınırların ötesinde bu.

Tek başına bir kulübün bu sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig benim ligim, minimum 2 yıl boyunca. Ama bu lig sizin liginiz. Futbolu seven çocukların ligi. Bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun ama tek başına bir kulüp bu durumu çözemeyecektir.

Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Geçen sene Krunic’e oldu, bu sene Samet’e oldu. Şanslıyız ki Dusan (Tadic) bu tarz şeylerle baş edebilecek bir karaktere sahip. Bizler için zaten savaşmak çok zor ve içimizdeki bölünmeler buna yardımcı olmayacak. Tek çaremiz çalışmaya devam etmek. Şansa yurt dışında bu lig çok takip edilmiyor. Bizler sıkı çalışmaya devam edeceğiz.”

Mourinho, sekiz puan farkın kapatılıp kapatılamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Farkı kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor, aynı zamanda liderin puanlar kaybetmesi gerekiyor. Ben maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum ama önemli olan soru şu onlar nasıl puan kaybedecek?

Türkçe bilmiyorum ama bazı kelimeleri öğrenebiliyorum çok fazla duydukça. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum; skandal, skandal, skandal… Bu kelimeyi duydum sürekli. Bazılarınızın hoşuna gidiyor. En kötüsü şu, kazananın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde her koşulda ne olursa olsun kazanmak en kötüsüdür.”