Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı oldu.

Jose Mourinho. Fotoğraf: AA

Fenerbahçe kulübünün açıklamasında Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği duyuruldu.

Açıklamada “Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dendi.

Mourinho’nun 27 Aralık’ta takımının başında olması bekleniyor.

Deneyimli teknik direktör daha öncesinde operasyona dair Instagram hesabından “Küçük bir işlem, tatilden sonraki ilk gün idmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok” demişti.