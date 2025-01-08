Ali Koç: Türkiye Kupası’na katılacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulubün Türkiye Kupası’na katılacağını açıkladı.

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Fenerbahçe ve Kasımpaşa SK, 6 Aralık’ta Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) Türkiye Kupası’na katılmayacaklarına dair yazı göndermişti.

Sonrasında Kasımpaşa SK’nın kupaya katılacağı, Fenerbahçe’nin süre istediği duyurulmuştu.

Kupanın kura çekimindeyse Fenerbahçe de fikstüre eklenmişti.

Ali Koç, kulubün Türkiye Kupası’na katılacağını açıkladı: “Atılan olumlu adımlar karşısında yıkıcı yerine yapıcı olmayı tercih ediyoruz ve Türkiye Kupası’na katılacağız. U-19’la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır.”

Buna göre Fenerbahçe yarın Kasımpaşa SK ile karşılacak.

‘Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda olmalı’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün, ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

TFF’nin açıklamasında “Süper Lig’in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır” denmişti.

Ali Koç, kararın ayrıntılarını kendilerinin de bilmediğini, açıklamanın muallakta kaldığını, yabancı VAR hakemi bütün maçlarda uygulanmadığı takdirde kararı desteklemeyeceklerini söyledi.

‘Yabancı VAR kararı çıkmasaydı katılmayacaktık’

Bir muhabirin, yarın maç olduğu düşünüldüğünde kararın açıklanma zamanının oyuncuların sportif başarısını etkileyip etkilemediği sorusuna Koç, “Oyuncularımız Samandıra’da çalışıyor” yanıtını verdi.

Bunun üzerine oyuncuların karardan ne zaman haberdar olduğu sorunaysa, “Şu andan itibaren var” dedi.

Koç, bugün yabancı VAR hakemi kararı açıklanmamış olsaydı kupaya katılmayacaklarını söyledi.