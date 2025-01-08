Yabancı VAR hakemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı ligin ikinci yarısında VAR hakemi uygulamasının başlayacağını duyurdu.

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TFF’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

* Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

* Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig’in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır.

* Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir.

* Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir.

* Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.