MHP'ye yakın kanal duyurdu: Bahçeli, Demirtaş'ı aramış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi’ni arayarak Selahattin Demirtaş’la görüştü.

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Açıklamada yer almayan şu notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Bahçeli bu gelişmelerden sonra “Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz” mesajı paylaşmıştı.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV, Bahçeli’nin eski HDP eş genel başkanı Demirtaş’la telefonda görüştüğünü duyurdu.

Dokuz yıldır tutuklu

2016 yılından beri tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı Kobani Davası’ndan 16 Mayıs 2024’te karar çıkmıştı.

Demirtaş’a 42 yıl, Yüksekdağ’a 32 yıl dokuz ay, Ahmet Türk’e de 10 yıl hapis cezası verilmişti. Davada beş kişi hakkında tahliye, 12 kişi hakkında beraat, 13 kişi hakkında da ‘tutukluluğa devam’ kararı verilmişti.