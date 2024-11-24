MHP'li Yalçın'ın Öcalan açıklaması: Taviz değil, çağrıydı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan daveti’nin bir taviz olmadığını, DEM Parti’ye yapılmış bir çağrı olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın. Fotoğraf: AA

MHP’nin Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen ‘Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantısı’nda konuşan Yalçın, Türkiye’nin her alanda kendi göbeğini kesmek zorunda olduğunu söyledi.

Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerinin teröre verilmiş bir taviz olmadığını belirten Yalçın’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Sayın Bahçeli’nin daveti, Parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM’e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. Safını ve yerini netleştirme, dostunu, düşmanını belli etme uyarısıdır. ABD’nin mayın merkebi PKK ile bağlantılarını tamamen koparıp, Türkiye partisi olma tavsiyesidir.

Bu işin şakası yoktur. Bir gün sayın genel başkanımızın çıkıp bir grup toplantısında kimsenin söyleyemeyeceği bu teklifi Türk halkoyuna yapabilmesinin ardında çok ciddi meselelerin olduğu bir gerçektir. Bu gerçekliği görmezden, duymazdan gelen insanlara bunu özellikle ifade ediyorum.

Herkes ayağını denk almalıdır. Bu gidişatta Cumhur İttifakı bu işi gerçekleştirdiğinde, terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecektir, ekonomi düzelecektir, işsizlere iş sağlanacaktır. Emekli ve çalışan maaşlarının artması anlamına gelir. Bütün bu örnekleri çok fazla sayabiliriz.”