MHP'den Özel'e '3T' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘3T için uzlaşma’ önerisine MHP’den ret geldi: “Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat (yalan), teslimiyet…”

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Özel dün akşam partisinin Beylikdüzü mitinginde Bahçeli’ye şu çağrıyı yapmıştı: “Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Ben terörsüz Türkiye’ye ‘Evet’ diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT’den canlı yayına ‘Evet’ de. Yarın başka bir Türkiye başlasın.”

Özel’e, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’dan X‘ten yanıt verdi: “Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet… CHP’ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır.”



