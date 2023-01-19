MHP, İYİ Parti’nin önerisine şimdiden kapıyı kapattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ getireceği öne sürülen ama içeriğinde homofobik ve laiklik ilkesine aykırı ifadeler bulunduğu için eleştirilen anayasa teklifi hakkında konuştu.

MHP’li Yıldız, İYİ Parti’nin teklif hakkında sunmayı planladığı öneriye şimdiden kapıyı kapattı.

MHP, İYİ Parti’nin teklif hakkındaki önerisini dinlemeyecek. (AA)

AA’ya konuşan Yıldız, şunları kaydetti: “Bildiğim kadarıyla CHP, HDP komisyona katılmıyor. İYİ Parti’nin katılacağını duyduk ama onlar da ‘Kendi metnimizle geliyoruz’ diyor. İzah edilecek bir tarafı yok. ‘Kendi metnimizle geleceğiz‘ derken bütün teamülleri yıkıyorlar. Öyle bir kişinin teklifiyle olmaz ki, 200 imza ihtiyacı var en azından. Böyle bir sayıları yok.”

AKP, MHP, BBP ve bir bağımsız milletvekilinin destek verdiği belirtilen teklif 336 imzayla Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. LGBTİ+’ları hedef alan ‘aileyi koruma’ maddesi ve laiklik ilkesine aykırı olduğu savunulan ifadeler yer aldığı için çoğu muhalefet vekili teklife sıcak bakmıyor.

Teklifin TBMM’de kabul edilmesi için 400, referanduma götürülmesi içinse en az 360 milletvekilinin onayını alması gerekiyor. Bu teklif muhalefet milletvekillerinden destekleyen çıkmazsa ne yasalaşabilir ne de referanduma götürülebilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamadığı için 334 sandalyesi bulunan ‘cumhur ittifakı’nın anayasa değişikliği teklifini referanduma götürebilmesi için dışarıdan 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Son olarak CHP, İYİ Parti ve HDP’den randevu isteyen AKP’ye kapılar kapatılmıştı.

İYİ Parti’nin önerisi

Muhalefet kanadında, İYİ Parti’nin hukukçu kurmaylarının hazırladığı ve altılı masayla da paylaşılan teklifin anayasa komisyonu görüşmelerinde önerge olarak verilmesi seçeneği öne çıkmıştı.

İYİ Parti, başörtüsü konusunda teklifte yer alan “Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi…” ibaresinin değiştirilmesi isteniyor. Teklifle ‘dini inancı sebebiyle’ ibaresinin hem yoruma açık olacağı hem de laiklik ilkesiyle çelişebileceğine işaret ediliyor. Bunun yerine daha kapsayıcı bir değişiklik öneriliyor.

‘Referandum tuzağı’

Özellikle tutumları belirleyici olacak CHP ve İYİ Parti’nin sunacağı önerilere iktidar kanadından destek gelmemesi halinde AKP’nin teklifine mesafeli duruş korunacak.

İktidarla muhalefet İYİ Parti’nin önerisi etrafında birleşirse, komisyon ve genel kurul görüşmelerinde bu öneriler üzerinden hareket edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi önümüzdeki seçimlere referandum havasında götürmek istediğine dair görüşler, hem siyaset uzmanları hem de parti temsilcileri tarafından dile getiriliyor.

Bu sebeple muhalefette ‘referandum tuzağı’ endişesi yaratansa bu ikinci, yani muhalefetin değişikliğe destek verebileceği senaryo. CHP ve İYİ Parti yetkilileri, AKP’lilerin 2010’daki anayasa değişikliği oylamasında yaptığı gibi, bugün de bilinçli olarak fire verebileceği ve ülkeyi referanduma götürebileceğini düşünüyor.