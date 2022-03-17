Metrodaki saldırganın davası: İBB’den kamera kaydı istenecek

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kamera kaydı istenmesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Yılmaz, 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yılmaz’ın, ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit’ ve ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 18 yıl üç aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Yılmaz’la müştekiler Senanur Damgacı, Nilgün Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kara katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatıyla tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz alan müşteki Azize Nur Kara, metroya bindiğinde sanığın karşısında oturduğunu ve rahatsızlığı olması nedeniyle maskesinin burnunun altında olduğunu anlattı. Bu sırada kendisine, “Maskeni kapa” diyen sanığa rahatsızlığı olduğunu söylediğini belirten Kara, sanık Yılmaz’ın da, “Benim de astımım var ama maske takıyorum. Sen de takacaksın” dediğini aktardı.

Kara, kendisiyle kaba bir şekilde konuşmaya devam eden sanığa diğer müşteki Senanur Damgacı’nın, “Hanımefendiye böyle bağıramazsınız” dediğini, sanığın da, “Sen karışamazsın” diyerek küfür etmeye başladığını, daha sonra sanığın Senanur Damgacı’nın yakasına yapışarak boğazını sıktığını, Damgacı’nın da kendisini savunduğunu anlattı.

Şikayetçi olmadı

Birden ortalığın karıştığını dile getiren Kara şöyle devam etti: “Herkes ayaklandı. Biri, ‘Bıçak var’ diye bağırıyordu. Güvenliklere de sesleniyorlardı. Sanık bu esnada bıçak çıkarmıştı. Bu hengamenin arasından Senanur’un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Elindeki bıçağı sağa sola savurarak keserim tarzında sözler söyleye söyleye metrodan indi. Şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum.”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yılmaz, Senanur Damgacı’nın metronun içerisinde kendisine bağırarak rencide edici konuştuğunu, müştekiye asla fiziki müdahalede bulunmadığını söyledi. Metro içerisindeki kamera kayıtlarının yeniden teminini talep ederek, tahliyesini istedi.

‘Cezai ehliyeti etkileyecek rapor yok’

Müdahil avukatı Birsan Baş’sa görüntülerden de anlaşılacağı üzere sanığın suç işleme kastının yoğun olduğunu belirterek, Emrah Yılmaz’ın dosyaya sunduğu psikolojik rahatsızlığına ilişkin belgelerin 2017-2018 yılına ait tek hekimli raporlar olduğunu, sanığın bu belgelere rağmen askerliğini yaptığını ifade etti.

Baş, sanığın cezai ehliyetini etkileyecek bir raporun dosyada bulunmadığını belirterek şunları kaydetti: “Sanık pişmanlık sergilememiştir. Geçen celse alınan savunmasında güvenlik görevlilerine suçu atmıştır. Tahliye olması halinde sabıka kaydı ve pişmanlık sergilememesi sebebiyle tekrar suç işleme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda da suçu yine mahkemeye atacaktır.”

Baş, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

‘Yapıcı yaklaşmadı’

Tekrar söz alan sanık, “Ettiğim küfürleri doğru bulmuyorum. Bunun pişmanlığını yaşıyorum. Ancak salgının yoğun olduğu bir dönemde maske takmayan Azize Nur Kara’yı uyarmam üzerine müşteki Senanur araya girmiş ve beni sert bir dille eleştirmiştir. Bana yapıcı yaklaşmamıştır, bana tekme atmıştır. Bu hususların gözetilmesini istiyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, İBB Metro İşletmeleri Şefliği’ne yazı yazılarak, olay anına ilişkin metro içerisini ve istasyonu gösteren kamera kayıtlarının CD’ye aktarılarak gönderilmesini istedi.