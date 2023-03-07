Meta binlerce kişiyi işten çıkartacak

Sosyal medya platformu Facebook’un üst şirketi Meta, 11 binden fazla kişiyi işten çıkarmasından birkaç ay sonra bu haftadan itibaren de binlerce kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor.

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Bloomberg‘de yer alan haberde işten çıkarmaların mali hedeflerden kaynaklandığı belirtildi.

Geçen ay Washington Post, Meta’nın yeniden yapılanma ve küçülme çabaları kapsamında işten çıkarmalar yapacağına dair bir haber yayınlamıştı.

Meta sessiz kalmış ancak şirket sözcüsü Andy Stone Twitter paylaşımlarında CEO Mark Zuckerberg’in daha fazla işten çıkarma yapılacağına işaret eden açıklamalarına atıfta bulunmuştu.

İşten çıkarma dalgası

Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, geçen kasımda şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını söylemişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışana denk geldiği tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.

Microsoft da iki ay önce de çalışanlarının yüzde 5’ini (yaklaşık 11 bin kişi) işten çıkartacağını duyurmuştu.