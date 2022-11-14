Mesele insan hakları: Rod Stewart ve Dua Lipa’dan Dünya Kupası ev sahibi Katar’a ret

Britanyalı şarkıcılar Rod Stewart ve Dua Lipa, Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Kupası’nda sahne almayacaklarını açıkladılar.

Fotoğraf: Dua Lipa – Rose Stewart / Reuters

Katar’ın göçmen karşıtlığı, LGBTİ+ ilişkilerin yasa dışı olması ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor olması tartışma yaratmıştı.

The Sunday Times’a konuşan 77 yaşındaki Stewart, Katar’ın ‘insan hakları karnesi’ sebebiyle kendisine sunulan 1 milyon dolarlık teklifi reddettiğini söyledi: “Orada sahne almam için 15 ay önce çok para teklif ettiler, 1 milyon doların üzerinde. Reddettim. Oraya gitmek doğru değildi.”

Rock yıldızı, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Katar için ücretli elçilik görevini kabul eden Britanya milli futbol takımının eski kaptanı David Beckham’ı da eleştirdi.

Dua Lipa da sahne almayacak

Dünya Kupası’nda sahne alacağı duyurulan bir diğer isim olan pop yıldızı Dua Lipa da haberleri yalanlayarak, ülkesi Britanya’nın maçlarını uzaktan destekleyeceğini belirtti.

Lipa, Katar’ın insan hakları konusunda gelişme kaydetmesi halinde ileride orada konser verebileceğini aktardı.