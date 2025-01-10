MESAM: Ferdi Tayfur şarkıları için kanuni varislerden izin alınmalı

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur şarkıları için kanuni varislerden izin alınması gerektiğini duyurdu.

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Ferdi Tayfur’un yıllar önce yayınlanan bir söyleşisinde “MESAM’a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek” açıklamasına ilişkin konuşan Ergül, sanatçının MESAM’a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.

MESAM’ın YouTube kanalından konuya dair video yayınlayan Ergül şunları söyledi:

“Her ne kadar Ferdi Tayfur’un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM’a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor.

Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır.”

Ferdi Tayfur’un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül konuşmasına şöyle devam etti:

“Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum.”

Ergül, Tayfur’un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da eleştirerek sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını belirtti.