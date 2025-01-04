Ferdi Tayfur gözyaşlarıyla uğurlandı

Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur’un tabutunu öptü… Fotoğraflar: AA

Törene siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Muhteşem Candan ve Gökhan Günay katıldı. Gencebay, Tayfur’un tabutunu öperken, Tatlıses gözyaşlarını tutamadı.

Sunuculuğunu ‘Gezegen Mehmet’ olarak tanınan radyo programcısı Mehmet Akbay yaptığı törende, Tayfur’un sanatçı arkadaşları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmalar yaptı:

Bakan Ersoy: Geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu dünyası miras bıraktı

* Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarasını, saklı sızısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış, onunla içinden atıp rahatlamış, şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayıp onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmış.

* Şimdi gelin de Ferdi Tayfur’u söze dökün; vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dillendirin. Mümkün değil. İşte bazen bir isim, sözler için fazla ağır kalıyor. Ferdi Tayfur’u belki ancak böyle anlatabiliriz.

* Bu aziz millet herkesi ‘ailesinden biri’ olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şeydir, gelir geçer. Severek, saygı duyarak kabullenmek ve sahiplenmek sanatçının büyüklüğüne ve başarısına halkın verdiği onaydır adeta. Herkese nasip olmuyor.

* Tayfur’un sesi ve sözlerinin yanı sıra insanlığının ve sevenlerinin karşısındaki duruşu da güzeldi. Bu bir övgüden öte açık bir gerçek. Zira albümleri ve konserleri rekorlar kıran, şarkıları film olan bir sanatçıya çok farklı ünvanlar verilebilirdi. Ama milletimiz ona ‘Ferdi Baba’ yahut ‘Ferdi Abi’ diye seslendi hep. Ne eksik ne fazla… İşte büyüklük ancak bu kadar sade ve bu kadar net ifade edilebilir.

* Bu sahiplenişi sevgi ve saygıyı başka bir şekilde açıklamak da mümkün değildir. Onu baki aleme uğurlarken tek tesellimiz geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu dünyası miras bırakmış olmasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Özel insandı

* Son yüzyıl içerisinde toplum mucizevi sanatçılarla karşı karşıya geldi. Onlardan birisi de Ferdi Tayfur’du. Bu topraklarda yaşanan ne varsa yoksulluktan göçe, kırsaldan kente gelişte yaşanan zorluklarla ne varsa fotoğrafını çektiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz aslında onları en duygulu hale getiren notalarıyla, sözleriyle beraber bize ulaştıran özel insanlardır.

* Ferdi Tayfur’un sözlerini, notalarını, tınısını kulağında, gönlünde hissetmeyen çok az insan oldu. Aslında burada bulunan belli bir yaş üstü insanların varoluşunda hücrelerine belki ufak ufak dokunuşlarla bizi bugünkü ruha getiren, bugünkü ortama taşıyan özel insanlar da onlar. Sanatçılar zaten bunun için var. Bu bağlamda ona minnet diliyoruz.

Törene hayranları da katıldı

Orhan Gencebay: Birbirimize rakipmişiz gibi ‘Ferdici’, ‘Orhancı’ dediler

* Ferdi Tayfur kimseye nasip olmayan bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Bizi 1970’li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmişiz gibi Ferdici, Orhancı dediler… Hatta bazı türküleri ayırırken sağcı, solcu…

* 1970’li yıllar çok zor yıllardı. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir kardeşti. Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur, bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü. Biz onunla dediğim gibi çok yakın iki dosttuk, iki kardeştik.

İbrahim Tatlıses: Arabesk müzik prensini kaybetti

* Arabesk müziğin prensini kaybetti. O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Herkesin başına gelecek. Herkes bir gün ölümü tadacak. Ferdi Tayfur’un hayranları ölümüne var. Uğurlar olsun prens.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül: Onu size emanet ediyorum

* Ferdi Tayfur dönemine damga vurmuş ender sanatçılardan birisiydi. Sanatçı dostları, kıymetli büyüklerimiz, kardeşlerimiz hep birlikte birkaç gündür seferber olduk. Onun adına böyle bir etkinlik yapmak ve son yolculuğuna güçlü bir şekilde uğurlamak için.

* Bugün halkıyla bütünleşen, bütünleşince güçlenen bir sanatçının neler yapabileceğini işte hep beraber bu salonda görüyoruz. Ferdi abi bedenen aramızdan ayrıldı ama onun değerli evlatları var. O geleneği sürdüren oğlu Taha, 17 yaşında. Çok güzel müzik yapıyor. Onu size emanet ediyorum. Siz de Allah’a emanet olun.

Cenazesine yoğun katılım: Bahçeli de vardı

Törenin ardından Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Büyük kalabalığın katıldığı cenazede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı.

Hastanede uzun süre tedavi gören Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.