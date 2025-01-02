Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Muğla’daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya’ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi.

Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Tayfur, Marmaris’te yaşadığı evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanmış, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla’daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sanatçının, daha önce Antalya’daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği öğrenilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören ve Antalya’da 2020’de oğlunun böbreği nakledilen sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla’dan Antalya’ya sevk edilmiş, son olarak burada tedaviye alınıp ameliyat edilmişti.

Sanatçının cenaze töreni 4 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur, 1945’te Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğdu. Babası Cumali Bey, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’un hayranı olduğu için oğluna Ferdi adını koydu.

Babasının pavyon çıkışı öldürülmesinin ardından eğitim hayatı bitti, henüz çocukluk yıllarında şekerci dükkanında çıraklık yapmaya başladı.

1968’de ilk plağını çıkardı, umduğu ilgiyi görmedi.

Gençlik yıllarında düğünlerde şarkı söylerken Adana’da yerel bir müzik yarışmasına katılıp ikinci oldu. Üvey babasının engellemelerine rağmen İstanbul’a taşınıp bir gazinoda iş buldu.

Çıkardığı plaklar beklediği ilgiyi görmeyince memleketi Adana’ya dönüp çiftlikteki işlerin başına geçti. Bu sırada müzik çalışmalarına devam etti. 1970’li yıllarda çıkardığı, ‘Huzurum Kalmadı’, ‘Batan Güneş’,‘Yuvasız Kuşlar’ sanatçıya asıl ününü kazandırdı.

1992’de çıkardığı ‘Prangalar’ albümüyse 5 milyonla Türkiye’nin en çok satan albümlerinden biri oldu.

1970’li yıllardan itibaren çeşitli filmlerde de oynayan sanatçı, yaşamını uzun yıllardır Marmaris’te sürdürüyordu.