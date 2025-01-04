Ali Eyüboğlu: Ferdi Tayfur bambaşkaydı

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Toplumdaki sosyoekonomik değişimi nedeniyle arabesk eskisi kadar revaçta olmasa bile, bu müzik türünü yapanlarla toplum arasında kopmayan bir bağ söz konusu.

Sesi ve şarkılarıyla hayatımızda derin izler bırakan Ferdi Tayfur’la ‘Ferdiciler’ arasındaki bağ inanılmaz… Magazin gazeteciliğine başladığım 1981 yılından bugüne müzik dünyasının birçok yıldızının sayısız konserini takip etmiş bir gazeteci olarak sahnelerde Ferdi Tayfur gibisini görmedim. Ferdi Tayfur, diğer şarkıcılardan farklı ya da başka değil, bambaşkaydı. O sahneye çıktığında sevenleriyle arasındaki bağ, hiçbir şarkıcıda yoktu.

Sanatçının Gülhane Parkı’nda verdiği efsane konserin üstünden tam 32 yıl geçti, ama o muhteşem tablo daha dün gibi aklımda… Birçok insanın parkın içindeki ağaçlara tırmanıp izlediği o konserde, 200 bin kişi Ferdi Tayfur’a şarkılarını söyletmemiş, o şarkıya başlayınca devamını dev koro getirmişti. Sanatçının stadyum konserleri de böyleydi…

Filmleri vizyona girdiğinde de sinema salonlarında aynı yoğun ilgi yaşanırdı.

Ferdi Tayfur, ardında onlarca ölümsüz eser bırakarak gitti…