Merkez Bankası’dan şirketlere 111 milyar liralık kıyak kredi

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen avans kredisi miktarının 111,47 milyar liraya çıktığını söyledi.

Bu krediler iki yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve yüzde 8,5’lik politika faizi düzeyindeki masrafıyla piyasa koşullarına göre çok uygun.

Uzmanlar kredinin bu koşullarda verilmesinin 5,8 milyar dolarlık servet transferi anlamına geldiği yorumunu yapıyor.

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Bankanın genel kurulunda konuşan Kavcıoğlu, 67 ildeki 740 sanayi ve turizm yatırımlarına toplamda 111,47 milyar lira yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırdıklarını açıkladı.

İhracata ve ithal ikamesine yönelen bu krediler ilk iki yıl geri ödemesiz, 10 yıllık vade ve yüzde 8,5 faizle veriliyor. Faizlerse sabit.

Bu krediler piyasaya sağlanan kredilerin küçük bir kısmını oluşturuyor. Ama ihracat odağı ve maliyeti nedeniyle kullanımı yılbaşından bu yana hızlanmıştı. Hatta mart başında üst limit 100 milyar liraya ulaşılmıştı.

Bankacılar benzer şekilde turizm alanına verilen 50 milyar liralık limitse henüz dolmadı.