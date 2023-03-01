Merkez Bankası’nın avans kredileri ‘kapışıldı’

Merkez Bankası’nın (MB) ihracata ve ithal ikamesine yönelik yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen uzun vadeli yatırım taahhütlü avans kredileri 100 milyar TL olan üst limite ulaştı.

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Üst limite ulaşıldığı için kanaldan yeni kredi kullanımı da böylece durdu. Reuters’a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, limite ulaşıldığı içi son birkaç günde kredileri kullandıramadıklarını söyledi.

Bir kaynak, “Artık şirketlere bu kredi en azından bir süre verilmeyecek” diye konuştu.

İhracata ve ithal ikamesine yönelen bu krediler ilk birkaç yılı geri ödemesiz 10 yıllık vade ve yüzde 9 civarında faizle veriliyor.

Bu krediler piyasaya sağlanan kredilerin küçük bir kısmını oluştursa da, ihracat odağı ve maliyeti nedeniyle kullanımı geçen yılbaşından bu yana hızlanarak 100 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

Bankacılar benzer şekilde turizm alanına verilen 50 milyar TL’lik limitinse henüz dolmadığını, bu kredinin kullanımına devam edildiğini söyledi.