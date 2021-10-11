Melek İpek’in tahliyesine itiraz reddedildi

Antalya’da işkence ve şiddet uygulayan eşini silahla öldüren Melek İpek’in tahliyesine yönelik itiraz, istinaf mahkemesince kabul edilmedi.

Matematik öğretmeni olmak isteyen İpek haziran ayında YKS’ye girmişti. Fotoğraf: DHA

Döşemealtı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi İpek, 8 Ocak’ta sabah saatlerinde 112 Acil Servis’i arayarak eşi Ramazan İpek’i öldürdüğünü söylemişti. Ertesi gün tutuklanan İpek 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkmıştı.

Eşinden gördüğü işkenceyi ayrıntılı şekilde anlatan İpek’in yargılandığı Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı, ‘haksız tahrik altında’ eşini ‘kasten öldürme’ suçunun ‘meşru savunma sınırının kast olmaksızın aşılması suçuna dönüştüğü’ değerlendirmesini yapmıştı. Mahkeme, İpek hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığına’ hükmederek tahliyesine karar vermişti. İpek, 26 Nisan’da tahliye edilmişti.

AA’nın haberine göre eşi İpek’le ilgili tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce görüşüldü.

İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden daire birinci derece mahkemesinin ‘meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi’ dolayısıyla verdiği ‘ceza verilmesine yer olmadığına’ ilişkin kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, Yargıtay’da temyiz yolunun açık olduğuna oybirliğiyle hükmetti.