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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Şimşek: Beklentilerdeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Şimşek, Merkez Bankası’nın (MB) ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ sonuçlarını değerlendirdi.


Bakan şöyle konuştu:

* Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.

* Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

Grafik: Mehmet Şimşek / X

* Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.

* Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.

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