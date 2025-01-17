Mehmet Şimşek: Beklentilerdeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor” dedi.
Şimşek, Merkez Bankası’nın (MB) ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ sonuçlarını değerlendirdi.
Bakan şöyle konuştu:
* Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.
* Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.
* Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.
* Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.