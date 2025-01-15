Barış Pehlivan: Mehmet Şimşek emrindeki 300 emekçinin ölümünü engellemeyi düşünüyor mu?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Mehmet Şimşek emrindeki 300 emekçinin ölümünü engellemeyi düşünüyor mu?…

…Kartal’daki Darphane binasının depreme dayanıklı olup olmadığı test edilmek istenmiş. Zira çıplak gözle de bina kolonlarındaki çürükler belli oluyormuş. Nihayetinde karot yani bina betonundan parçalar alınıp incelenmiş. Ve sonuç raporunda, Darphane binasının maalesef ki depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmış.

Daha da acısı… Bu tespitin üzerinden ciddi bir zaman geçse de ne yapılacağına karar verilmemiş. “Belki iki yıl içinde başka binaya taşınılır” söylentileri kurum içinde konuşuluyormuş.

Maalesef ki görüştüğüm Darphane yetkilileri de bu bilgileri teyit etti. Bir yetkiliden şu sözleri duydum: “Kartal’daki binayla ilgili farklı projelerimiz var. Ne yapacağımız konusunda karar vermeye çalışıyoruz. Ancak somut bir gelişme ve kararımız yok maalesef henüz. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Biliyorsunuz ki kamuda her zaman hızlı ilerlemiyor bu işler. Birçok süreci var. Nasıl çözüleceğine dair fikirler üretiliyor. Doğru yöntem hangisi, ona bakılıyor. Oluşacak sonuca göre yönetimin bir karar vermesi gerekiyor. Tabii ki de riski var. Biz zaten riski gözettiğimiz için bu çabaya giriştik.”

Özetle…

“Milli” kelimesini ağzından düşürmeyenler ülkenin en milli kurumlarından birini bürokrasiye kurban ediyor. Ve bilmezler mi ki o çürük Darphane binasında bugün yaklaşık 300 memur ve işçi çalışıyor. Yani yenidoğan insanların kimliğini basarken bile ölüm bekleniyor. Gerisini siz düşünün.

Barış Pehlivan’ın yazısı