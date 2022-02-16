MEF’ten YÖK’ün baraj kararına tepki: Tek amacı işsizliği dört sene ötelemek

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Erkut, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite sınavlarında barajın kaldırılması kararını eleştirdi: “Bunun tek amacı, işsizliği dört sene ötelemektir.”

YÖK, üniversite sınavlarındaki TYT ve AYT baraj puanlarını kaldırmıştı. Böylece bir net yapan öğrencinin dahi üniversiteye girmesinin önü açılmıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’sa barajın kaldırılmasında amacın, daha fazla öğrencinin tercih yapması olduğunu söylemiş, “Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil” demişti.

Uzmanlarsa bu kararın altında hem sınavlardaki başarısızlığı göz önünden kaldırmak hem de vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanların dolmasını sağlamak veya gençlerden oy alma düşüncesi olabileceğini ifade etmişti.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Erkut, YÖK’ün kararının daha önceki kararlarla çeliştiğini vurguladı ve bunu ‘seçim yatırımı’ olarak değerlendirdiğini söyledi.

Rektör yardımcısı şöyle konuştu: “Geçen sene 700 bin, bir önceki sene 500 bin kişi baraj altında kalmıştı. Şimdi bu çocuklara, ‘Buyurun üniversiteye gelin’ diyoruz. Bunun tek amacı, işsizliği dört sene ötelemektir. Ancak dört yıl sonra, işsiz üniversite mezunu sayısında patlama yaratacaktır. Yarım net yapan çocuğu fizik bölümüne alacaksınız. Hiç matematik problemi yapamayan çocuğu, matematiğe alacaksınız. Bu çocuklara hayal satıyorsunuz.”