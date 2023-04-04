Meclis’te ‘millet grubu’ oluşturulabilir

Millet ittifakında yer alan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin seçimlerden sonra Meclis’te grup oluşturabileceği konuşuluyor.

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14 Mayıs’ta hem cumhurbaşkanı hem milletvekilleri seçilecek.

İttfak adayı olarak hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde zorlu bir liste hazırlığı da var. İttifakların listeyi ortaklaştırması açısından da kritik döneme giriliyor.

Millet ittifakında partiler arası ikili ve üçlü görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler CHP-İYİ Parti ve tüm partiler arasındakiler olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Diken’in edindiği bilgilere göre CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerde partilerin kurmayları belli bir aşamaya geldi. Belirlenen kimi bölgelerde avantajlı partinin listelerinden seçime girilmesi noktasında uzlaşıya varılması ihtimali güçlü görünüyor.

Daha az oy oranına sahip Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin de nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre CHP’deki hakim görüş bu dört partiye yaklaşık 20 milletvekili verme yönünde.

Bir partinin Meclis’te grup kurabilmesi için 20 milletvekiline ihtiyacı var.

Bu şartlarda Avrupa Parlamentosu modeli öneriliyor.

BBC Türkçe’ye konuşan ve Avrupa Parlamentosu’nda grup oluşturamayan siyasi partilerin kendi içlerinde ortak isimle grup oluşturabildiğine dikkat çeken bir CHP yöneticisi şöyle dedi: “Parlamentoda, komisyonlarda, genel kurulda temsiliyeti artırmak için farklı siyasi partiler bir grup oluşturabiliyor. İttifak içinde yer alan dört siyasi parti de mesela ‘millet grubu’nu kurabilir. Bu tür formüller tartışılıyor.”