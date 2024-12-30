Marmara Denizi'nde müsilaj görüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere’de su üstünde görünmeyen müsilaj, su altında görüldü.

Fotoğraflar: AA

Marmara Denizi’nde görüntülenen müsilaj özellikle 0 ila 20 metre derinlikte yoğun olarak gözlemleniyor ve birçok deniz canlısına zarar veriyor.

Pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği görülen müsilaj midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarını da olumsuz etkiliyor.

Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik madde.

Deniz salyası ya da deniz karı diye de bilinen müsilaj, iklim krizine bağlı sıcaklık, kirlilik, azot-fosfor yükselmesi gibi nedenlerle oluşuyor.

Ekosistemi tehdit eden bu oluşum, deniz canlılarına ve biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor.