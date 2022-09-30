Marilyn Monroe’yu anlatan ‘Blonde’ eleştirilerin hedefinde: Erkekler için çekilmiş

Dijital yayın platformu Netflix’in, Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ filmi Monroe’yu ‘güçsüz’ ve ‘seks objesi’ olarak gösterdiği için eleştiriliyor.
Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Blonde, geçen günlerde Netflix’de yayımlandı. Joyce Carol Oates’un aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andrew Dominik var, Monroe’yu Ana de Armas canlandırıyor.
Venedik’te oyuncu Ana de Armas uzun süre ayakta alkışlanmıştı.
Film oyunculuklar ve çekim açısından takdir toplasa da filmde çizdiği Monroe portresiyle sinemaseverler ve eleştirmenler tarafından tepki topladı.
İzleyiciler, travma ve cinsel saldırının ‘yürek parçalayıcı tasvirleri’nin özellikle mercek altına alınması ve Monroe’nun ‘güçsüz‘, ‘muhtaç‘ olarak yansıtılması nedeniyle filmin ‘izlenemez‘ olmasından şikayetçiler.
Öyle ki bir çok kişi Blonde’u 20 dakikadan fazla izleyemeyip bıraktıklarını belirtiyor.
‘Konusunu bu kadar sevgisiz ele alan film az’
Yönetmen ve senarist Ümit Ünal filmle alakalı şu yorumu yapıyor: “Ünlü insanların hayat hikayelerini anlatan filmlerde genellikle öfke ve suçluluk duygusuna kapılıyorum: ‘Ne hakları vardı bunu bu şekilde anlatmaya? Ben neden izleyerek suç ortağı oluyorum?’ Blonde’u izlerken de öyle oldu. Konusunu bu kadar sevgisiz ele alan film az bulunur.”
Sinema yazarı Kaan Karsan da “Blonde havuzda boğulan birini saatlerce izlemek gibi. Yansıttığı acımasız dünyayı dayatmaktan, zifiri karanlığından ‘gurme’ bir keyif alıyor. Acıdan yoğurduğu estetik bir haz taşıyor. Dominik sanki demiş ki bu garibanın yaşadıkları yetmez, bir de kamerayla başından vuralım” ifadelerini kullanıyor.