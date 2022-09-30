Marilyn Monroe’yu anlatan ‘Blonde’ eleştirilerin hedefinde: Erkekler için çekilmiş

Dijital yayın platformu Netflix’in, Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ filmi Monroe’yu ‘güçsüz’ ve ‘seks objesi’ olarak gösterdiği için eleştiriliyor.

Fotoğraflar: Netflix

Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Blonde, geçen günlerde Netflix’de yayımlandı. Joyce Carol Oates’un aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andrew Dominik var, Monroe’yu Ana de Armas canlandırıyor.

Venedik’te oyuncu Ana de Armas uzun süre ayakta alkışlanmıştı.

Film oyunculuklar ve çekim açısından takdir toplasa da filmde çizdiği Monroe portresiyle sinemaseverler ve eleştirmenler tarafından tepki topladı.

İzleyiciler, travma ve cinsel saldırının ‘yürek parçalayıcı tasvirleri’nin özellikle mercek altına alınması ve Monroe’nun ‘güçsüz‘, ‘muhtaç‘ olarak yansıtılması nedeniyle filmin ‘izlenemez‘ olmasından şikayetçiler.

Öyle ki bir çok kişi Blonde’u 20 dakikadan fazla izleyemeyip bıraktıklarını belirtiyor.

‘Konusunu bu kadar sevgisiz ele alan film az’

Yönetmen ve senarist Ümit Ünal filmle alakalı şu yorumu yapıyor: “Ünlü insanların hayat hikayelerini anlatan filmlerde genellikle öfke ve suçluluk duygusuna kapılıyorum: ‘Ne hakları vardı bunu bu şekilde anlatmaya? Ben neden izleyerek suç ortağı oluyorum?’ Blonde’u izlerken de öyle oldu. Konusunu bu kadar sevgisiz ele alan film az bulunur.”

Ünlü insanların hayat hikayelerini anlatan filmlerde genellikle öfke ve suçluluk duygusuna kapılıyorum: "Ne hakları vardı bunu bu şekilde anlatmaya? Ben neden izleyerek suç ortağı oluyorum?" Blonde'u izlerken de öyle oldu. Konusunu bu kadar sevgisiz ele alan film az bulunur. pic.twitter.com/Ai55cFNZU9 — Ümit Ünal (@asyadada) September 29, 2022

Sinema yazarı Kaan Karsan da “Blonde havuzda boğulan birini saatlerce izlemek gibi. Yansıttığı acımasız dünyayı dayatmaktan, zifiri karanlığından ‘gurme’ bir keyif alıyor. Acıdan yoğurduğu estetik bir haz taşıyor. Dominik sanki demiş ki bu garibanın yaşadıkları yetmez, bir de kamerayla başından vuralım” ifadelerini kullanıyor.

Blonde havuzda boğulan birini saatlerce izlemek gibi. Yansıttığı acımasız dünyayı dayatmaktan, zifiri karanlığından “gurme” bir keyif alıyor. Acıdan yoğurduğu estetik bir haz taşıyor. Dominik sanki demiş ki bu garibanın yaşadıkları yetmez, bir de kamerayla başından vuralım. pic.twitter.com/ItLYKqQMkn — Kaan Karsan (@kkarsan) September 29, 2022

#Blonde kadın psikolojisinden zerre anlamayan bir adamın elinden çıkmış, aslı fazlasıyla çarpıtılmış, erkekler için çekilmiş, berbat bir Marilyn Monroe filmi. 4/10



Ana De Armas’ın muhteşem performansı ve filmin görüntü yönetmenliğine yazık olmuş. pic.twitter.com/a10C2rBZZs — Hakan’ın Köşesi (@hakanin_kosesi) September 30, 2022

Herhalde Marilyn Monroe ile daha iyi empati yapalım diye bize bu işkenceyi yaşattı Andrew Dominik. Hiç sevmedim Blonde'u. Karakterini tek bir açıdan işlemesini falan geçiyorum, çok yazıldı zaten, kaotik görsel dili de yer yer parodi gibiydi. — İnan Özdemir (@inanozdemir) September 29, 2022

Marilyn Monroe yönetmenin senaristin yuvasını dağıttı, işkence falan yaptı galiba. Marilyn'in objeleştirilip sevgisizlik hezeyanına mahkum edilmesine mantık yürütemiyorum başka türlü. Ana de Armas ve prodüksiyon enfes. Ana için bekledim, beklediğimi ziyadesiyle aldım.#Blonde pic.twitter.com/OTT18XnTTh — Burak (@kubricktalebesi) September 29, 2022

Blonde filmine çok kızgınım.

Filmde bana duyguyu geçirebilen tek yer, filmin başında Monroe'nun çocukluğunun anlatıldığı kısım oldu. Filmin devamı Ana De Armas exposure'ından öteye gidememiş maalesef. Böyle filmleri erk eline bırakmamak lazım. Yazık olmuş. pic.twitter.com/mc8ikFrMtc — Seda Özaltan (@adourphoto) September 30, 2022