Marihuanalı Haribo: Hollanda'da ikinci koma vakası

Hollanda’da Haribo şekerlemelerinde marihuana bulunmasına ilişkin skandal büyüyor.

Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), kola şişesi şeklindeki ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı şekerlemeyi yedikten sonra ikinci bir çocuğun daha komaya girmesinin ardından soruşturmayı genişletti.

Fotoğraf: Haribo

Güneydeki Zeeland bölgesinde dokuz yaşındaki bir çocuk, 23 Mayıs’ta Haribo’nun ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı ürününü tükettikten sonra üç gün boyunca komada kaldı. Çocuğun idrarında marihuana tespit edildi.

RTL Haber’e konuşan anne, olayın Haribo’nun kola şişesi şeklindeki şekerleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

İlk vaka Twente’deydi

Bu, Hollanda’da benzer içerikteki ikinci ciddi vaka. Haziran ayı başında, ülkenin doğusundaki Twente bölgesinde bir çocuk daha aynı şekerlemeyi tükettikten sonra komaya girmişti.

Marihuana bulaşan şekerlemelerden yiyen bir başka çocuk ve bir kadın da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

NVWA, yalnızca Twente’de komaya giren çocuğun, marihuanalı Haribo ile doğrudan bağlantının kesin olarak saptandığını açıkladı.

Haribo: Esrar üretim sürecinde bulaşmadı

Haribo, kola şişesi şeklindeki ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı ürünün, Ocak 2026 son kullanma tarihli parti numaralarına sahip kiloluk paketlerini mayıs sonunda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da piyasadan toplattı.

Şirket, marihuananın şekerlere üretim sürecinde karışmadığını savunuyor.

Soruşturma genişletilirken, NVWA, birçok yeni şikayet aldıklarını ancak bunların halen incelendiğini ve henüz net bir sonuca ulaşılmadığını vurguladı.