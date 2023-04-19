Maratonda araba kullanan koşucu diskalifiye edildi

Katıldığı Büyük Britanya Ultras maratonunun bir kısmında otomobil kullandığı tespit edilen İskoç sporcu Joasia Zakrzewski, diskalifiye edildi.
Britanya’nın Manchester ve Liverpool kentleri arasındaki parkurda düzenlenen organizasyona hile olayı damga vurdu.
Maratonun yöneticisi Wayne Drinkwater’ın Britanya basınına açıklamasına göre 7 Nisan’da düzenlenen yarışta bitiş çizgisini üçüncü sırada geçen 47 yaşındaki Zakrzewski’nin, hile yaptığı tespit edildi.
Drinkwater, yarışın 4 kilometrelik kısmını 1 dakika 40 saniyede tamamlamasının ardından Zakrzewski hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.
Yönetici, yarışmacının bu mesafeyi otomobil kullanarak geçtiğini itiraf ettiğini aktardı.
Maratondan diskalifiye edilen Joasia Zakrzewski hakkında cezai işlemlerin başlatılması için Büyük Britanya Atletizm Federasyonu’na başvurduklarını vurgulayan Wayne Drinkwater, yaşananlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nı 14’üncü sırada tamamlayan Zakrzewski’nin, ülkesinde katıldığı maratonlarda rekor dereceleri de bulunuyor.