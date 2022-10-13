Maradona’nın ‘Tanrı’nın eliyle’ gol attığı top açık artırmayla satılacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın, futbol tarihine ‘Tanrı’nın eliyle atılan gol’ diye geçen golü atarken kullanılan top önümüzdeki ay açık artırmaya çıkarılacak.

Golün atıldığı anı betimleyen bir mural. Fotoğraf: Reuters

Kasım 2020’de ölen Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında Britanyalı kaleciye eliyle attığı golle takımına zafer kazandırmıştı. Britanyalı futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmemiş, Maradona da daha sonra verdiği röportajda gol için ‘biraz Maradona’nın kafası biraz Tanrının eliyle atıldığını’ söylemişti. Britanya’nın elenmesine yol açan gol, Arjantin’in finalde Batı Almanya’yı 3-2 yenerek Dünya Kupası’nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Topun sahibi maçta elle gol atıldığını fark etmeyen hakem Ali bin Nasır. Top, 16 Kasım’da Graham Budd Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada 2,5-3 milyon sterline (52-62,5 milyon lira) satılacağı tahmin ediliyor. Tunuslu hakem, topu ‘dünyayla paylaşmanın zamanının geldiğini, sergileyebilecek bir kişi ya da kurumun satın alacağını umduğunu’ söyledi.

Maradona’nın o gün Bin Nasır için imzaladığı bir forma da satışa sunulacak.

Bin Nasır golle ilgili şunları söylemişti: ”Ben net göremedim pozisyonu. İki oyuncu Shilton (kaleci) ve Maradona arka arkayaydı. Çizgi hakemime baktım golü vermek için. Ondan onay alınca verdim. Maçın sonunda İngiltere’nin teknik direktörü Bobby Robson bana ‘Sen iyi bir iş çıkardın ama çizgi hakemin yanlış yaptı’ dedi.”

Müzayede evinden Graham Budd, ”Topun futbol tarihindeki önemi düşünüldüğünde yüksek bir fiyata alıcı bulacağından eminiz” dedi.

Maradona’nın aynı maçta giydiği forma haziran ayında 7,1 milyon sterline satılmıştı.