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Yaramazlara biraz batar!

Maradona’nın ‘Tanrı’nın eli’yle gol atarken giydiği forma açık artırmaya çıkıyor


Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın 86 Dünya Kupası’nda ‘Tanrı’nın eli’ yardımıyla attığı gol sırasında üstünde olan forma açık artırmaya çıkıyor.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Sotheby’s müzayede evinin düzenleyeceği çevrimiçi açık artırma 20 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde sürecek. Formanın en az 4 milyon sterline alıcı bulacağı tahmin ediliyor.


Arjantin ve İngiltere arasında Meksika’da oynanan çeyrek final maçı sırasında o zaman 25 yaşında olan futbolcu takımının iki golüne de imza atmıştı. İngiltere’nin 2-1 mağlup olduğu maçta Maradona elle attığı gol için ‘Tanrı’nın eli’ demişti. Bu ifade futbol tarihine geçmişti.

Aynı maçta attığı ikinci golse 2022’de 150 ülkeden 340 bin kişinin katıldığı bir ankette ‘yüzyılın golü‘ seçilmişti.

Kasım 2020’de hayatını kaybeden Maradona golü elle attığını kabul etse de daha sonra sözlerinin yanlış aktarıldığını öne sürmüştü.

Maradona’nın 10 numaralı forması, 35 yıldır maç sonrası forma değiştirdiği İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge’da duruyor.

Hodge, Maradona’nın formasının futbol dünyası için derin kültürel bir anlam taşıdığını belirterek “Tüm zamanların en büyük ve müthiş futbolcusuna karşı oynamak kesinlikle bir ayrıcalıktı” dedi.

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