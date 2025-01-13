Manchester United, Altay Bayındır'ı konuşuyor: 'Kahramanımız'

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) takımı üst tura taşıyan milli kaleci Altay Bayındır’ı konuşuyor: “Kahramanımız.”

Fotoğraflar: @AltayBayindir_1 / @ManUtd / X

Altay Bayındır aralıkta takımı Manchester United’ın Tottenham’a 4-3 yenildiği maçta, 88’inci dakikada köşe vuruşundan gol yediğinde alay konusu olmuştu.

Ancak yalnızca bir ay sonra takımına İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) tur atlattı.

Arsenal’le dün oynanan karşılaşmada maçın yıldızı seçilen Bayındır, 72’inci dakikada Martin Odegaard’ın tam köşeye giden penaltısını durdurdu ve maçın gidişatını değiştirdi.

Penaltı gol olsaydı sahada bir kişi fazla olan Arsenal 2-1 öne geçmiş olacaktı.

Ardından United maçı penaltılara taşımak savunma direncini gösterdi.

Bir metre 98 santimetre boyundaki Bayındır, penaltılara giden maçta Arsenal forveti Kai Havertz’in vuruşunu da kurtardı ve takımını bir üst tura taşıdı.

BBC‘nin haberine göre 26 yaşındaki Bayındır maç sonu röportajında United’ı övdü:

“Bu harika kulübü seven herkesi mutlu etmek istiyorum. Her gün bunun için çalışıyorum. Oynamıyorsanız da önemli değil. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız. Eğer bir Man Utd oyuncusuysanız, her zaman hazır olmalısınız.”

‘Altay bu anı gerçekten hak ediyor’

United çalıştırıcısı Amorim “Bir futbolcu olarak hayatınızın dönüm anları vardır” diyerek Bayındır’ın yaşadığı gecenin kariyeri için önemli olabileceğine işaret etti:

“Bazen bir haftada hayatınız değişebilir, bunu Altay’ın yaşadıklarında görebilirsiniz. Tottenham’a karşı oynanan maçta Altay, saç yoldurmuş olabilir ve bunu anlıyorum. Bugünse o bizim kahramanımızdı.

Bu takımdaki her oyuncu fırsat bulacaktır. Onlar Manchester United için oynadıkları için şanslılar. Bir maç veya 90 maç oynamanız önemli değil, bu kulüp için oynamak her zaman zevktir.”

United kaptanı Bruno Fernandes de maç sonu röportajında Bayındır’ın yanındaydı: “İkinci kaleci olmak zor. Buraya oynamaya geldi. Her şans yakaladığında birinci sınıf performans gösteriyor. Antrenmanlarda herkese yardım ediyor, bu anı gerçekten hak ediyor”

Bu arada United, X hesabının kapak görselini Bayındır’ın penaltı kurtardığı anı gösteren fotoğrafla değiştirdi.

Milli kaleci, Eylül 2023’te 4,3 milyon sterlin (185,5 milyon lira) karşılığında Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olduğundan bu yana sadece kupa maçlarında forma giymişti.

2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Bayındır, bu sezon Carabao Kupası ve Federasyon Kupası dahil sadece dört maç oynadı.