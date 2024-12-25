La Liga'dan Arda Güler'e ödül

İspanya’da Real Madrid’in Türk milli yıldızı Arda Güler, aralık ayının ‘en iyi 23 yaş altı oyuncusu’ seçildi.

Fotoğraf: La Liga

La Liga‘nın resmi sitesinden yapılan ödül duyurusunda Arda Güler’den övgüyle bahsedildi:

“Real Madrid’in genç oyuncusu son maçlarda kilit bir oyuncu oldu ve Carlo Ancelotti’nin takımının golleri ve asistleriyle iyi sonuçlar almasına yardımcı oldu.

19 yaşındaki oyuncu Getafe CF karşısında alınan 2-0’lık galibiyette iyi bir performansla başladı ve ikinci yarının tamamında Jude Bellingham’ın yerine oynadı.

Aralıktaki en iyi maçınıysa Girona FC karşısında alınan 3-0’lık galibiyette ilk 11’de başladığı ve muhteşem bir gol attığı maçta oynadı.

Arda Güler, Fede Valverde ve Rodrygo’ya iki asist yaptığı hareketli Madrid derbisinde Rayo Vallecano’ya karşı alınan 3-3’lük beraberlikte de parladı.

Gençliği ve yeteneği Real Madrid taraftarlarını heyecanlandırıyor.”

15 numaralı formasına atıf yapılan ödül duyurusu şöyle tamamlandı:

“Real Madrid’in ’15’lisi, Lamine Yamal (FC Barcelona), Ilaix Moriba (RC Celta), Jon Aramburu (Real Sociedad) ve kasımda ödülün sahibi olan Fábio Silva’yı (UD Las Palmas) geride bırakarak kariyerinde ilk kez ‘LALIGA EA SPORTS 23 Yaş Altı Ayın Oyuncusu’ ödülünü kazandı.”

Aralıkta Real Madrid’in ligde oynadığı beş maçta da forma giyen Arda bir gol üç asist kaydetti.