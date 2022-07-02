Madımak’ta katledilenler Sivas’ta anılıyor

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal’ı anma etkinlikleri kapsamında Sivas’a davet edilen 33 kişi, Madımak Oteli’nde katledildi. Katliamın 29. yıl dönünümde öldürülenler Sivas’ta anılıyor.
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliklerine gelen ve çoğunluğu Alevi olan aydınların, gerici grupların saldırısından korunmak için sığındığı Madımak Oteli yakıldı. İkisi otel çalışanı olmak üzere 35 kişi öldürüldü. Madımak’ta öldürülenler Sivas başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında anılıyor.
Bölgede çok sayıda polis var
Halk, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önünde buluşarak Madımak Oteli önüne doğru yürümeye başladı. Aktarılana göre, dün gece Sivas’a giriş ve çıkışlar polis tarafından tutuldu. Şehir girişinde GBT kontrolü yapılıyor. Bölgede çok sayıda polis bulunuyor. Madımak Oteli’nin önü de bariyerle çevrildi.
Yürüyüşün önünde katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor.
‘Acıyı dün yaşanmış gibi hissediyoruz’
Sivas’ta açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Baki Doğan, “Aradan 29 yıl geçmiş. 29 yıl önce yaşanan bu acı halen bizim yüreğimizde. Hiç sönmedi. Bu acıyı dün yaşanmış gibi hissediyoruz. Burada hayatını kaybeden tüm canlarımıza Hak’tan rahmet diliyorum ve kederli ailelerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Göstericilerin ismi anı köşesinden çıkarıldı
Bilim ve Kültür Merkezi’nde olayın ardından oluşturulan anı köşesinde, hayatını kaybeden aydın ve otel çalışanlarının yanı sıra göstericilerden Ahmet Alan ve Hakan Türkgil’in de isminin yazılması uzun süre tepkilere neden olmuştu. Gelen tepki ve talepler doğrultusunda bu yıl bu isimlerin anı köşesinden çıkarıldığı görüldü.
Parti liderlerinden anma mesajları
Parti liderleri, Twitter üzerinden anma mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “29 yıl önce Madımak Oteli’nde, yüreğimize düşen ateşin acısı hâlâ içimizde… Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti hesabından yapılan “Bugün hepimizin ortak acısı Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz” gönderisini retweet etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Madımak Katliamı’nda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Hem geçmişle yüzleşerek adaletin ve hakikatin izcileri olmak hem de yarınları saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kurmak zorundayız. Bunu başaracağız” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Madımak katliamında hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, kardeşliğimize kasteden tüm katliamları lanetliyorum” dedi.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında davetlilerin katıldığı Madımak Oteli’nin önünde yazar aziz Nesin’i protesto gerekçesiyle kalabalık toplanmıştı. Toplananlardan bazıları benzin dökerek binayı ateşe vermişti. Oteldeki 33 yazar, şair, sivil toplum örgütü üyesi ve iki çalışan yanarak ya da dumandan boğularak yaşamını yitirmişti.
Madımak’ta katledilenler
Muhlis Akarsu
Muhibe Akarsu
Gülender Akça
Metin Altıok
Mehmet Atay
Sehergül Ateş
Behçet Sefa Aysan
Erdal Ayrancı
Asım Bezirci
Belkıs Çakır
Serpil Canik
Muammer Çiçek
Nesimi Çimen
Carina Cuanna Thuijs
Serkan Doğan
Hasret Gültekin
Murat Gündüz
Gülsüm Karababa
Uğur Kaynar
Asaf Koçak
Koray Kaya
Menekşe Kaya
Handan Metin
Sait Metin
Huriye Özkan
Yeşim Özkan
Ahmet Özyurt
Nurcan Şahin
Özlem Şahin
Asuman Sivri
Yasemin Sivri
Edibe Sulari
İnci Türk
Ahmet Öztürk
Kenan Yılmaz
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