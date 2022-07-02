Madımak’ta katledilenler Sivas’ta anılıyor

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal’ı anma etkinlikleri kapsamında Sivas’a davet edilen 33 kişi, Madımak Oteli’nde katledildi. Katliamın 29. yıl dönünümde öldürülenler Sivas’ta anılıyor.

Fotoğraflar: AA

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliklerine gelen ve çoğunluğu Alevi olan aydınların, gerici grupların saldırısından korunmak için sığındığı Madımak Oteli yakıldı. İkisi otel çalışanı olmak üzere 35 kişi öldürüldü. Madımak’ta öldürülenler Sivas başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında anılıyor.

Bölgede çok sayıda polis var

Halk, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önünde buluşarak Madımak Oteli önüne doğru yürümeye başladı. Aktarılana göre, dün gece Sivas’a giriş ve çıkışlar polis tarafından tutuldu. Şehir girişinde GBT kontrolü yapılıyor. Bölgede çok sayıda polis bulunuyor. Madımak Oteli’nin önü de bariyerle çevrildi.

Yürüyüşün önünde katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor.

‘Acıyı dün yaşanmış gibi hissediyoruz’

Sivas’ta açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Baki Doğan, “Aradan 29 yıl geçmiş. 29 yıl önce yaşanan bu acı halen bizim yüreğimizde. Hiç sönmedi. Bu acıyı dün yaşanmış gibi hissediyoruz. Burada hayatını kaybeden tüm canlarımıza Hak’tan rahmet diliyorum ve kederli ailelerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Göstericilerin ismi anı köşesinden çıkarıldı

Bilim ve Kültür Merkezi’nde olayın ardından oluşturulan anı köşesinde, hayatını kaybeden aydın ve otel çalışanlarının yanı sıra göstericilerden Ahmet Alan ve Hakan Türkgil’in de isminin yazılması uzun süre tepkilere neden olmuştu. Gelen tepki ve talepler doğrultusunda bu yıl bu isimlerin anı köşesinden çıkarıldığı görüldü.

Parti liderlerinden anma mesajları

Parti liderleri, Twitter üzerinden anma mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “29 yıl önce Madımak Oteli’nde, yüreğimize düşen ateşin acısı hâlâ içimizde… Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti hesabından yapılan “Bugün hepimizin ortak acısı Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz” gönderisini retweet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Madımak Katliamı’nda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Hem geçmişle yüzleşerek adaletin ve hakikatin izcileri olmak hem de yarınları saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kurmak zorundayız. Bunu başaracağız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Madımak katliamında hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, kardeşliğimize kasteden tüm katliamları lanetliyorum” dedi.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında davetlilerin katıldığı Madımak Oteli’nin önünde yazar aziz Nesin’i protesto gerekçesiyle kalabalık toplanmıştı. Toplananlardan bazıları benzin dökerek binayı ateşe vermişti. Oteldeki 33 yazar, şair, sivil toplum örgütü üyesi ve iki çalışan yanarak ya da dumandan boğularak yaşamını yitirmişti.

Madımak’ta katledilenler

Muhlis Akarsu

Muhibe Akarsu

Gülender Akça

Metin Altıok

Mehmet Atay

Sehergül Ateş

Behçet Sefa Aysan

Erdal Ayrancı

Asım Bezirci

Belkıs Çakır

Serpil Canik

Muammer Çiçek

Nesimi Çimen

Carina Cuanna Thuijs

Serkan Doğan

Hasret Gültekin

Murat Gündüz

Gülsüm Karababa

Uğur Kaynar

Asaf Koçak

Koray Kaya

Menekşe Kaya

Handan Metin

Sait Metin

Huriye Özkan

Yeşim Özkan

Ahmet Özyurt

Nurcan Şahin

Özlem Şahin

Asuman Sivri

Yasemin Sivri

Edibe Sulari

İnci Türk

Ahmet Öztürk

Kenan Yılmaz

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