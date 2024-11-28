Madenciler eylemde: Çayırhan Termik Santrali için son teklif tarihi ertelendi

İşçilerin kendilerini madene kapattığı Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif tarihi 4 Mart 2025’e ertelendi.

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Özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlenmişti.

‘Pazarlık’ usulüyle yapılacak ihaleye en son 4 Aralık 2024’e kadar teklif verilecekti.

Özelleştirmeye karşı çıkan yaklaşık 500 işçi 20 Kasım sabah 08.00 vardiyasında kendini madene kapatmıştı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ihale şartnamesinde ‘madencinin kazanılmış haklarına dair hiçbir şeyin olmadığını’ ve ‘sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini’ söylemişti.

Bakanlık yetkililerinin dün kendilerini aradığını belirten Akçul “Şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler” dedi.

Yer altındaki işçiler eylemlerini dokuzuncu gününde sürdürürken, onlara dışarıdan destek veren işçiler bugün santralden Ankara’ya yürüyüş kararı aldı.

ANKA‘nın aktardığına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da santral ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihini 4 Mart 2025’e erteledi.