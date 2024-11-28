Çayırhan'da madenciler 'bakanlık telefonu' sonrası Ankara'ya yürüyüş başlattı

Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine karşı direnen madenciler ‘bakanlıkla yaptıkları telefon görüşmesi’ sonrası Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Çayırhan Termik Santrali’nde madenci direnişi sekizinci gününde. Fotoğraf: AA

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali’nde maden sahalarının özelleştirilmesine karşı çıkan 500 dolayında maden işçisi 20 Kasım sabah 08.00 vardiyasında kendini madene kapatmıştı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ihale şartnamesinde ‘madencinin kazanılmış haklarına dair hiçbir şeyin olmadığını’ ve ‘sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini’ söylemişti.

Yer altındaki işçiler eylemlerini dokuzuncu gününde sürdürürken, yeryüzünde onlara destek veren işçiler Çayırhan Termik Santrali’nden Ankara’ya yürüyüş kararı aldı.

ANKA‘nın haberine göre işçiler “Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganı attı.

‘Bakanlık yetkilileri ‘Düzenlemeye gidilecek ama özelleştirme iptal edilmeyecek’ dedi’

Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul yürüyüş kararıyla ilgili şunları söyledi:

* Dün bakanlık yetkilileri bizleri arayarak taleplerimizi dikkate aldıklarını bu doğrultusunda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler. Enerji bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır.

* Bu nedenle işçilerimize gereken güvencenin verilmediği varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara’ya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gidiyoruz.

‘Varlık satışı ve özelleştirme kararından acilen dönülmelidir‘

* Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan varlık satışı, özelleştirme kararından acilen dönülmelidir. Bu bir hak mücadelesidir. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.