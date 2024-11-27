Çayırhan Termik Santrali direnişi sekizinci gününde: 'Sesimizi duysunlar'

Çayırhan Termik Santrali’nde maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan 500 işçinin direnişi sekizinci gününde devam ediyor.

Çayırhan Termik Santrali’nde madenci direnişi sekizinci gününde. Fotoğraf: AA

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali’nde maden sahalarının özelleştirilmesine karşı çıkan 500 dolayında maden işçisi 20 Kasım sabah 08.00 vardiyasında kendini madene kapatmıştı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ihale şartnamesinde ‘madencinin kazanılmış haklarına dair hiçbir şeyin olmadığını’ ve ‘sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini’ söylemişti.

Eylemin sekizinci gününde CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın madendeki işçileri ziyaret etti.

Nallıhan’a siyaset yapmaya değil, işçinin ve emekçinin hakkını korumaya geldiklerini söyleyen Günaydın, şöyle konuştu:

“Bu siyasetin üzerindeki bir konudur, şimdi içinizde her siyasi partiye oy veren işçi kardeşimiz vardır. Hiçbirinizi diğerinden ayırt etmeyiz. Bizim tek bir derdimiz var burası hiç kimseye peşkeş çekilmesin ve burası işçinin hakkının korunduğu bir yer olmaya devam etsin.

Biz hep beraber, aramızdaki siyasi parti ayrımını gözetmeden işçilerimizin tamamının emeğinin yanındayız. Burayı peşkeş çektirmeyeceğiz. Maden sahasında da gördüm, burada da gördüm, sekiz gündür soğuk demeden ‘ailemizden ayrı kalıyoruz’ demeden ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımızsınız. Haklı mücadelenizin yanındayız.”

Günaydın, Çayırhan Termik Santrali’ndeki işçileri ziyaret etti. Fotoğraf: AA

‘Madencinin sesini duysunlar’

Terminalin önünde eylem yapan maden işçilerinden İlker Asan, özelleştirme kararının iptal edilmesini istediklerini söyledi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Sekreteri Selim Arslan da yaklaşık 500 madencinin kararın iptal edilmesi amacıyla yer altına indiğini belirterek şöyle konuştu:

“Varlık satışına hayır. Madencinin sesini duysunlar, daha doğrusu asrın felaketinde kendi canını hiçe sayan madenciyi yalnız bırakmasınlar.”