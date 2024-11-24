Çayırhan Termik Santrali'nde madenci direnişi: 96 saat geride kaldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali’nde maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan 500 işçinin direnişinde 96 saat geride kaldı.
Ankara’daki Çayırhan Termik Santrali’nde maden sahalarının özelleştirilmesine karşı çıkan 500 dolayında maden işçisi 20 Kasım sabah 08.00 vardiyasında kendini madene kapatmıştı.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ihale şartnamesinde ‘madencinin kazanılmış haklarına dair hiçbir şeyin olmadığını’ ve ‘sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini’ söylemişti.
ANKA‘nın haberine göre madencilerin eyleminde 96 saat geride kaldı.
Bölgede hava sıcaklığı eksi 5 derece kadar düşerken madenciler “Beşinci günde, eksi 5 derecede varlık satışına hayır” sloganı attı.
Yer altında madenciler eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürürken yer üstünde eylemdeki işçiler de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.