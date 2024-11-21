Özel’den Çayırhan Termik Santrali’ndeki madencilere destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan madencileri ziyaret etti.

Fotoğraf: CHP

Ankara’daki Çayırhan Termik Santrali’nde maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan 500 dolayında maden işçisi dün (20 Kasım) sabah 08:00 vardiyasında kendini madene kapatmıştı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ihale şartnamesinde ‘madencinin kazanılmış haklarına dair hiçbir şeyin olmadığını’ ve ‘sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini’ söylemişti.

Özel, maden işçilerini ziyaretinin ardından, “17 şirketin iştahını kabartan bir yer burası, kimin alacağını da birileri biliyor” dedi.

Özel’in açıklamaları özetle şöyle:

* Maden 4 Aralık günü yeniden satılmak isteniyor. 17 şirketin iştahını kabartan bir yer burası. Kimin alacağını da birileri biliyor. O alan kişi burayı Türk lirası üzerinden yılda bir ödemeyle, altı taksitte ödeyecek.

* Birileri köprü yaptığında Türkiye Cumhuriyeti onlara hem geçiş garantisi veriyor ve dolar ya da avroyla ödüyor. Biz bir şey satınca peşin fiyatına, Türk parası üzerinden altı taksit. Çıkacak kömür garanti. Kömürle elektrik üretilecek. Elektriğin devlet tarafından alınacağı da garanti. Bir hediye paketi eksik. Bir de hediye paketi yapsaydınız. Bu şartlarda bu madeni satarsan tabii 17 kişi koşar ve birbiri ile yarışır almak için. Burası bu kadar karlıyken sen bunu niye satıyorsun?

‘İşçilerle sonuna kadar dayanışma içinde olacağız’

* Anayasaya aykırı bu özelleştirmeye de bundan sonra işsizlik yaratacak bu duruma da itiraz ediyoruz. Biz, Çayırhan Termik Santrali’ndeki 750 işçiyle de buradaki bin 400’ün üzerindeki işçiyle de sonuna kadar dayanışma içinde olacağız.

‘Bunu durdururlarsa Fuat Bey’e teşekkür ederim’

* Fuat Bey, ‘mücadele edeceğim, gayret göstereceğim’ demiş. Umut ederim samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur. AK Parti’nin geçmişinde benim itiraz ettiğim, Fuat Beylerin savunduğu, binlerce işçiyi mağdur eden özelleştirmeler var. Bu sefer bu yanlıştan dönüp de bunu durdururlarsa Fuat Bey’e de teşekkür ederim.

* Ben Soma’daki madencilerin davalarını takip etmiş bir milletvekili olarak bugün genel başkanlığım sürecinde de bu emek mücadelesini sonuna kadar takip edeceğim, arkadaşlarım sonuna kadar madencilerin arkasında olacak.”