Macron'un bal mumu heykeli müzeden çalındı

Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bal mumu heykeli çalındı.

Fotoğraf: RTL

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Paris’in 9’uncu bölgesindeki ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi’nden Macron’un heykeli çalındı.

Sabah saatlerinde müzeye giren iki kadın ve bir erkek, Macron’un heykelini alıp götürdü. Çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtilen şüpheliler, içeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandı.

Şüpheliler, heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkardı.

RTL’nin haberine göre heykel daha sonra Greenpeace üyeleri tarafından Rus büyükelçiliği önüne getirildi. Kısa süren heykelli eylem polis müdahalesi olmadan sona erdi.

Action de Greenpeace devant l'ambassade de Russie @RTLFrance pic.twitter.com/rrdMH3mVS7 — Charles Ducrocq (@DucrocqCharles) June 2, 2025

Müze müdürü heykeli çalanlardan şikayetçi olacak. Eserin 40 bin avro değerinde olduğu belirtiliyor.