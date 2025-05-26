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Yaramazlara biraz batar!

Macron: Tokat değil şaka

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçaktan inerken eşiyle arasındaki tokat olayının ‘şaka’ olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Russia Today – Liberation

Macron, Güney Doğu Asya turunun ilk ayağı Vietnam’a gitmiş, uçağın kapısı açılırken kırmızı elbiseli bir elin Fransız cumhurbaşkanına tokat attığı görülmüştü.


Macron olaydan sonra hemen kendini toparlamış ve hiçbir şey olmamış gibi kameralara el sallamıştı.

Tokatın gündem olmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı görüntüleri yalanlanlamıştı.

Cumhurbaşkanı Macron basın mensuplarına, görüntülerin ‘abartıldığını’ belirterek eşi Brigitte Macron’la o an ‘sadece şakalaştıklarını’ söyledi. 48 yaşındaki siyasetçi olayın fazla büyütüldüğünü de belirtti.

Euronews’ün aktardığına göre Brigitte Macron, Emmanuel Macron’la 2007’de evlenmişti.

Tanıştıklarında Macron, Brigitte’in edebiyat öğretmeni olduğu lisede öğrenciydi.

Macron liseyi bitirince Paris’e taşındı ama Brigitte’e evlenme sözü verdi. Brigitte yıllar sonra Paris’e yerleşti ve boşandıktan sonra evlendiler.

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