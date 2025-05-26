Macron uçaktan inerken eşinden tokat yedi: Elysee yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam’da uçaktan inerken eşi Brigitte Macron’dan tokat yerken görüntülendi. Elysee Sarayı’ysa görüntüleri yalandı.

Fotoğraflar: Russia Today – Liberation

Macron, Güney Doğu Asya turunun ilk ayağı Vietnam’a gitti. Uçağın kapısı açılırken kırmızı elbiseli bir elin Macron’a tokat attığı görüldü.

Liberation’un haberine göre Fransız cumhurbaşkanı hemen kendini toparladı ve hiçbir şey olmamış gibi kameralara el salladı.

Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyor.

Macron uçaktan inerken eşinden tokat yedi: Elysee yalanladıhttps://t.co/aDz1q3c9qp pic.twitter.com/XqFdb0OCJr — Diken (@DikenComTr) May 26, 2025

Ardından çift birbirlerine soğuk davranarak uçaktan indi. Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı’ysa görüntüleri yalanladı.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’nun haberinde Elysee’nin açıklamasında Macron’un yakın çevresinin görüntüyü ‘çiftler arasında sıradan bir kavga’ yerine ‘suç ortaklığı anı’ olarak değerlendirdiği belirtildi.

Gazetenin ulaştığı bilgiye göre cumhurbaşkanlığından bir danışman, Macron’un gezisini takip eden gazetecilere tokat olayının ‘sahte’ olduğunu söyledi. Ardından haberler yayılınca aynı danışman, ‘sahte’lik iddiasından vazgeçti.

Macron’un çevresinden bir kaynak da görüntülere ilişkin şunu söyledi:

“Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine üzerinde düşünecekleri bir şey vermeye yetmedi.”