Macron duyurdu: Mona Lisa taşınıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi’nde sergilenen İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin eseri Mona Lisa tablosunun bağımsız özel bir alana taşınacağını duyurdu.

Fotoğraf: Diken / Cihan Tekin

Louvre Müzesi için yenileme tedbirleri kapsamında kültür kurumuna yeni bir giriş yapılacak.

Macron, Mona Lisa’nın önündeki konuşmasında ‘Louvre’un yeni Rönesansı’ başlığıyla müzedeki yenileme planına ilişkin detayları açıkladı.

Bu müzenin Fransa tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Emmanuel Macron / X

Bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacak. Müzenin kaynaklarıyla finanse edilecek proje en geç 2031’de tamamlanacak.

Mona Lisa tablosu, müzenin diğer kısımlarından bağımsız özel bir alana taşınacak ve buraya girmek için başka bir bilet gerekecek.

Fotoğraf: AA

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati’den Avrupa Birliği (AB) dışından müzeye gelen ziyaretçiler için daha yüksek bir giriş fiyatı getirmesini isteyen Macron, yeni bilet fiyatlarının 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerliği olacağını söyledi.

Fotoğraflar: Diken / Cihan Tekin

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, 13 Ocak’ta Dati’ye gönderdiği yazıda müzenin farklı alanlarında hasarların çoğaldığını ve teknik ekipmanların kullanım ömrünü doldurduğunu belirtmişti.

Louvre Müzesi, 2024’te 8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.