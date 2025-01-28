Louvre Müzesi krizde: 500 milyon avroluk acil yenilenmeye ihtiyaç var

Dünyanın en ünlü müzelerinden Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, aşırı kalabalık ve lojistik sorunları nedeniyle krizde. 500 milyon avroluk (yaklaşık 18 milyar 661 milyon lira) acil bir yenileme planına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

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Fransız basınındaki haberlere göre Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, 13 Ocak’ta Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati’ye gönderdiği yazıda müzenin farklı alanlarında hasarların çoğaldığını ve teknik ekipmanların kullanım ömrünü doldurduğunu söylemişti.

Des Cars, Dati’ye müzedeki eserlerin muhafazasını tehlikeye atan endişe verici hava sıcaklığı değişiklikleri yaşandığını belirtti.

Fotoğraflar: Diken – Cihan Tekin

Louvre Müzesi’nin durumunun basına yansımasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un müzeyi bugün ziyaret ederek konuşma yapacağı belirtildi.

2024’te 8,7 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi’nde sergilenen eserler arasında İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa portresi de bulunuyor.

Yetkililer, dünyanın en ikonik sanat eserlerini korumak ve müzeyi modernize etmek için 500 milyon avroluk acil bir yenileme planına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Artan ziyaretçi sayısı, özellikle Mona Lisa gibi popüler eserlerin sergilendiği alanlarda büyük yoğunluk yaratırken müzenin mevcut yapısı bu yükü kaldırmakta zorlanıyor.