Louvre Müzesi piramidi de enerji tasarrufu için erken karartıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nin piramidi, ‘sembolik enerji tasarrufu adımları’ kapsamında iki saat erkenden söndürüldü.

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Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kesme tehdidinde bulunması Avrupa’yı enerji tasarrufuna itti. Fransa’da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

AA’nın haberine göre bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı. Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00’de söndürülüyor.

Eyfel de erken karartılıyor

Benzer bir karar Eyfel Kulesi için de alınmıştı. Ayrıca tarihi Versay Sarayı’nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.​​​​​​​