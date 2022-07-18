Pilaf’ı Louvre’a götüren Demi Moore hayranlarını kızdırdı

Yasak olmasına rağmen köpeğini Louvre’a sokan yıldız, takipçilerinin tepkisini çekti.

Fotoğraf: Instagram

Ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde kaniş cinsi köpeğiyle Louvre Müzesi’ni ziyaret etti. Ünlü Mona Lisa tablosunun sergilendiği bölümden ve antik heykellerin yer aldığı kısımlardan fotoğraf çekip ‘Pilaf Louvre’u geziyor’ notuyla paylaştı.

Müzenin sitesinde hayvanların yalnızca cafelere girebileceğinin belirtilmesine rağmen bu kuralı çiğneyen ve yaptığını açıkça sergileyen Moore’un davranışı eleştirildi. Kullanıcılar, ‘meşhurların şöhretlerini istismar etmelerini üzücü bulduklarını’ yazdı.