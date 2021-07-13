Macron ‘Aşı olmayana kısıtlama gelir’ deyince, Fransızlar aşıya hücum etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün, aşı olduklarına ya da negatif corona virüsü testlerinin olduğuna dair belgesi olmayan kişilere kısıtlama getirilebileceğini söylemesinin ardından 900 binden fazla kişi aşı randevusu almak için müracaat etti.

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Vakalardaki artışla mücadele etmek için yeni önlemler alınacağını açıklayan Macron, aşının şimdilik zorunlu olmayacağını söyledi ancak kısıtlamaların aşılanmamış kişilere uygulanacağını vurgulamıştı.

Restoran, sinema veya tiyatro gibi çok sayıda kişinin bulunduğu yerlere girebilmek için sağlık kartının gerekli olacağını söyleyen Macron, sağlık çalışanlarının 15 Eylül’e kadar aşılanması gerektiğini yoksa bunun sonuçlarına katlanacaklarını ifade etmişti.

Aynı zamanda sağlık kartının ağustosun başından itibaren uzun mesafe yolculuklarda trenlere ve uçaklara binmek için de gerekeceğini belirten Macron, yaz sezonu başlarken insanları aşı olması için teşvik etmeye çalışıyor.

Fransa’da aşı randevusu almak için en yaygın kullanılan sitelerden biri olan Doctolib’in başında bulunan Stanislas Niox-Chateau, RMC radyosuna yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının açıklamasının ardından aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının rekor sayıda arttığını dile getirdi.

Niox-Chateau, “Doctolib’e sadece birkaç dakika içinde 7,5 milyon bağlantı yapıldı. 900 binden fazla Fransız dün aşı randevusu aldı; bu en çok aşı randevusu alınan 11 Mayıs’taki rekorun iki katı” dedi.

Fransa’da Delta varyantı nedeniyle vakalardaki artış ve aşılamadaki yavaşlama hükümetin salgına karşı izlediği politikaları gözden geçirmesine yol açtı.

Dün 1260 yeni Covid-19 vakası açıklanan ülkede son bir haftada günde ortalama 4 bine yakın vaka bildirildi.